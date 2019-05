Papa: Tensioni da troppa rivendicazione sovranità Stati

di npf

Roma, 2 mag. (LaPresse) - "Abbiamo, purtroppo, sotto gli occhi situazioni in cui alcuni Stati nazionali attuano le loro relazioni in uno spirito più di contrapposizione che di cooperazione. Inoltre, va constatato che le frontiere degli Stati non sempre coincidono con demarcazioni di popolazioni omogenee e che molte tensioni provengono da un'eccessiva rivendicazione di sovranità da parte degli Stati, spesso proprio in ambiti dove essi non sono più in grado di agire efficacemente per tutelare il bene comune". Così Papa Francesco nel corso dell'udienza ai partecipanti l'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge fino a domani presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema 'Nation, State, Nation-State'.

