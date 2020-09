Papa: Su vaccini emergono interessi di parte

di ect

Milano, 9 set. (LaPresse) - "Purtroppo, assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada". Così Papa Francesco nel Cortile di San Damaso.

