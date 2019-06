Papa: Si cerca soluzione rapida, una pastiglia dietro l'altra

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Si cerca la soluzione rapida, una pastiglia dietro l'altra per andare avanti, un'emozione dietro l'altra per sentirsi vivi. Ma abbiamo soprattutto bisogno dello Spirito: è Lui che mette ordine nella frenesia. Egli è pace nell'inquietudine, fiducia nello scoraggiamento, gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia, coraggio nella prova. È Colui che, tra le correnti tempestose della vita, fissa l'ancora della speranza". Così Papa Francesco durante l'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata