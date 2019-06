Papa: Rispettare dono della vita, medici sono servitori

di abf

Roma, 22 giu. (LaPresse) - "Possiamo e dobbiamo alleviare la sofferenza ed educare ciascuno a diventare più responsabile della propria salute e della salute di vicini e parenti. Dobbiamo anche ricordarci che curare vuol dire rispettare il dono della vita dall'inizio fino alla fine. Non siamo noi i proprietari: la vita ci viene affidata, e i medici ne sono i servitori". Così Papa Francesco ,ricevendo in udienza la Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Cattoliche. La vostra missione è nello stesso tempo una testimonianza di umanità, un modo privilegiato di far vedere, di far sentire che Dio, nostro Padre, si prende cura di ogni singola persona, senza distinzione.", ha aggiunto.

