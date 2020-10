Papa: Reagire con sogno amicizia sociale che non si limiti a parole

di dab

Roma, 3 ott. (LaPresse) - "Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole #FratelliTutti". Lo scrive su Twitter Papa Francesco.

