Papa: Quanti cristiani perseguitati anche oggi in tutto il mondo

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Quanti cristiani sono perseguitati anche oggi in tutto il mondo! Se soffrono per il Vangelo e con amore, sono i martiri dei nostri giorni". Così Papa Francesco alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano davanti ai fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus.

