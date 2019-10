Papa: Presunte superiorità si tramutano in oppressioni e sfruttamenti

di ect

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Quante presunte superiorità, che si tramutano in oppressioni e sfruttamenti, anche oggi! Lo abbiamo visto nel Sinodo quando parlavamo sullo sfruttamento del creato, della gente, degli abitanti dell'Amazzonia, sulla tratta e sul commercio delle persone". Così Papa Francesco in San Pietro in occasione della chiusura dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata