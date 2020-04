Papa prega per unità dell'Europa: Andare avanti come fratelli

di vln

Torino,29 apr. (LaPresse) - "Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d'Europa. Preghiamo per l'Europa, per l'unità dell'Europa, per l'unità dell'Unione Europea: perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli". Così papa Francesco in apertura della Messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Caterina da Siena, vergine, dottore della Chiesa, patrona d'Italia e d'Europa.

