Papa: Politica spesso non gode di buona fama, servono etica e amore

Milano, 9 set. (LaPresse) - "Purtroppo, la politica spesso non gode di buona fama, e sappiamo il perché. Ma non bisogna rassegnarsi a questa visione negativa, bensì reagire dimostrando con i fatti che è possibile, anzi, doverosa una buona politica, quella che mette al centro la persona umana e il bene comune". Così Papa Francesco nel Cortile di San Damaso. "È possibile nella misura in cui ogni cittadino e, in modo particolare, chi assume impegni e incarichi sociali e politici, radica il proprio agire nei principi etici e lo anima con l'amore sociale e politico. I cristiani, in modo particolare i fedeli laici, sono chiamati a dare buona testimonianza di questo e possono farlo grazie alla virtù della carità, coltivandone l'intrinseca dimensione sociale", ha aggiunto il pontefice.

