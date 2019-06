Papa: Oggi festa del Corpus Domini, rinnoviamo stupore e gioia per l'Eucaristia

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "L'Eucaristia è la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù, che è stata un unico atto di amore al Padre e ai fratelli". Lo ha detto il Papa durante l'Angelus in piazza San Pietro, nel giorno in cui si celebra la solennità del Corpus Christi.

"Gesù prese il pane nelle sue mani, elevò al Padre la preghiera benedizione, spezzò il pane e lo diede ai discepoli; e lo stesso fece con il calice del vino. Ma in quel momento, alla vigilia della sua Passione, Egli volle lasciare in quel gesto il Testamento della nuova ed eterna Alleanza, memoriale perpetuo della sua Pasqua di morte e risurrezione", ha detto il Pontefice.

"La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore, che è l'Eucaristia. Accogliamolo con gratitudine, non in modo passivo, abitudinario, ma rinnovando davvero il nostro 'Amen' al Corpo di Cristo, perché il dinamismo del suo amore trasformi la nostra vita in offerta pura e santa a Dio e per il bene di quanti incontriamo sulla nostra strada", ha concluso il Papa.

