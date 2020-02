Papa: Non violare dignità della vita con tecnologia e economia

di ect

Milano, 2 feb. (LaPresse) - "Contrastare ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l'economia, spalancando le porte a nuove forme di fraternità solidale". E' l'invito di Papa Francesco in occasione della Giornata per la vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata