Papa: Non si può camminare su una strada con tanti buchi

di ect

Milano, 9 dic. (LaPresse) - "Non si può avere un rapporto di amore, di carità, di fraternità con il prossimo se ci sono dei buchi. Come non si può andare su una strada con tanti buchi". Così Papa Francesco all'Angelus, commentando le letture della seconda Domenica dell'Avvento. Per il pontefice è necessario "cambiare atteggiamento", con "una premura speciale per i bisognosi". "Quanta gente senza accorgersi è superba, aspra, e non ha quel rapporto di cordialità", ha aggiunto Francesco, "non è facile riconciliarsi, si pensa a chi fa il primo passo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata