Papa: Non ho paura degli scismi, ma prego perché non ce ne siano

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Sempre c'è l'opzione scismatica nella Chiesa, sempre. Ma è una delle opzioni che il Signore lascia alla libertà umana. Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è in gioco la salute spirituale di tanta gente. Che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c'è qualche sbaglio, ma il cammino dello scisma non è cristiano". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Africa. "Uno scisma sempre è un distacco elitario provocato da un'ideologia staccata dalla dottrina. È un'ideologia, forse giusta, ma che entra nella dottrina e la stacca. Per questo prego perché non siano degli scismi, ma non ho paura. Questo è un risultato del Vaticano II, non di questo o di quell'altro Papa", ha rimarcato.

