Papa: In terra è tutto dare-avere ma Dio arriva gratis, suo amore non negoziabile

di mbb/bdr

Città del Vaticano, 24 dic. (LaPresse) - "Stanotte l'amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per lasciarsi abbracciare da noi. Ma, possiamo ancora chiederci, perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di Dio 'grazia'? Per dirci che è completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo". Lo ha detto Papa Francesco, nella Basilica Vaticana, durante l'omelia per la Santa Messa del Natale.

