Papa: Impegno costante per costruire un mondo più giusto e fraterno

di scp

Città del Vaticano, 11 ago. (LaPresse) - "Il pensiero dell'incontro finale con il Padre, ricco di misericordia, ci riempie di speranza e ci stimola all'impegno costante per la nostra santificazione e per costruire un mondo più giusto e fraterno". Così Papa Francesco prima dell'Angelus in piazza San Pietro.

