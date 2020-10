Papa: Fondo per eliminare la fame con denaro speso per armi

di rib/mad

Città del Vaticano, 4 ott. (LaPresse) - Come nella Populorum Progressio di Paolo VI, Papa Francesco nell'Enciclica ‘Fratelli tutti' suggerisce di creare un Fondo mondiale per eliminare la fame e per lo sviluppo dei Paesi più poveri, con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari.

