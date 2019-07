Papa: Ferite all'ambiente sono inferte all'umanità più indifesa

di vln

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Le ferite inferte all'ambiente, sono inesorabilmente ferite inferte all'umanità più indifesa". Così Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità 'Laudato sì' ad Amatrice (Rieti). "Dopo aver affrontato lo scorso anno il tema della plastica che sta soffocando il nostro pianeta, oggi riflettete sulla situazione grave e non più sostenibile dell'Amazzonia e dei popoli che la abitano", continua il Pontefice.

"Auspico che le Comunità Laudato si' possano essere germe di un rinnovato modo di vivere il mondo - spiega - per dargli futuro, per custodirne la bellezza e l'integrità per il bene di ogni vivente, ad maiorem Dei gloriam".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata