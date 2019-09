Papa: Ergastolo non è soluzione problemi, ma problema da risolvere

di vln

Città del Vaticano, 14 set. (LaPresse) - "L'ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere". Così Papa Francesco nell'udienza in piazza San Pietro ai cappellani delle carceri italiane, alla Polizia e al personale dell'Amministrazione penitenziaria. "Perché se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società - aggiunge il Pontefice - Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare. Vi rinnovo il mio grazie". E conclude: "Avanti, coraggio, con la benedizione di Dio, custodendo coloro che vi sono affidati. Prego per voi e chiedo anche a voi di pregare per me".

