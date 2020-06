Papa: Cristiani perseguitati sono martiri nostri giorni, non avere paura

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - I cristiani "perseguitati" sono i "martiri dei nostri giorni". Così Papa Francesco alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano davanti ai fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. "Non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelizzatrice con l'arroganza e la violenza", ha detto il pontefice. "A questi discepoli di ieri e di oggi che patiscono la persecuzione, Gesù raccomanda: 'Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima'", ha aggiunto.

