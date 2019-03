Papa: Cibo non è proprietà privata, troppi bambini senza pane

di rib/npf

Città del Vaticano, 27 mar. (LaPresse) - "Il cibo non è proprietà privata, mettiamocelo in testa! Il cibo non è proprietà privata ma provvidenza da condividere, con la grazia di Dio". Lo dice Papa Francesco durante l'udienza generale. Continuando il ciclo di catechesi sul 'Padre Nostro', il Papa incentra la sua meditazione su 'Dacci il nostro pane quotidiano'.

Il Pontefice ricorda i tanti bambini affamati nei teatri di guerra, "nello Yemen, nella Siria, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini, e pensando a loro preghiamo insieme".

