Papa: Chiesa preoccupata per correnti aggressive verso immigrati

di npf

Roma, 2 mag. (LaPresse) - "La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere, un po' dovunque nel mondo, di correnti aggressive verso gli stranieri, specie gli immigrati, come pure quel crescente nazionalismo che tralascia il bene comune". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, sul tema 'Nation, State, Nation-State'. "Così - ha aggiunto il Pontefice - si rischia di compromettere forme già consolidate di cooperazione internazionale, si insidiano gli scopi delle Organizzazioni internazionali come spazio di dialogo e di incontro per tutti i Paesi su un piano di reciproco rispetto, e si ostacola il conseguimento degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile approvati all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata