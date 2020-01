Papa: Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri

di mad

Milano, 1 gen. (LaPresse) - "Anche io perdo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri". Con queste parole Papa Francesco è tornato sull'episodio di ieri sera quando, sentendosi strattonato da una fedele in piazza San Pietro, l'ha colpita su un braccio per liberarsi. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale su internet.

