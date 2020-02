Papa chiede di pregare per la Siria: E' martoriata, sanguina da anni

di rib/abf

Città del Vaticano, 12 feb. (LaPresse) - "Vorrei che tutti pregassimo per l'amata e martotriata Siria. Tante famiglie, anziani, bambini devono fuggire dalla guerra. La Siria sanguina da anni, preghiamo per la Siria". Lo ha detto Papa Francesco, in un passaggio a braccio al termine dell'udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI in Vaticano.

