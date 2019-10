Papa: Basta col saccheggiare e ferire i popoli della terra

di ect

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Gli errori del passato non son bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra: l'abbiamo visto nel volto sfregiato dell'Amazzonia". Così Papa Francesco in San Pietro in occasione della chiusura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione Panamazzonica.

