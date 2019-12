Papa: Ascolto e dialogo, così anche in Chiesa circola aria nuova

di dab

Città del Vaticano, 31 dic. (LaPresse) - "Il Signore cosa chiede alla Chiesa di Roma? Ci affida la sua Parola e ci spinge a buttarci nella mischia, a coinvolgerci nell'incontro e nella relazione con gli abitanti della città perché 'il suo messaggio corra veloce'. Siamo chiamati a incontrare gli altri e metterci in ascolto della loro esistenza, del loro grido di aiuto. L'ascolto è già un atto d'amore. Avere tempo per gli altri, dialogare, riconoscere con uno sguardo contemplativo la presenza e l'azione di Dio nelle loro esistenze, testimoniare con i fatti più che con le parole la vita nuova del Vangelo, è davvero un servizio d'amore che cambia la realtà. Così facendo, infatti, nella città e anche nella Chiesa circola aria nuova, voglia di rimettersi in cammino, di superare le vecchie logiche di contrapposizione e gli steccati, per collaborare insieme, edificando una città più giusta e fraterna". Lo afferma Papa Francesco nell'omelia dei primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, che si celebrano nella Basilica Vaticana.

