Papa: Amore deve tendere inseparabilmente a Dio e al prossimo

di mbb

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "L'amore deve tendere insieme e inseparabilmente verso Dio e verso il prossimo. Questa è una delle principali novità dell'insegnamento di Gesù e ci fa capire che non è vero amore di Dio quello che non si esprime nell'amore del prossimo; e, allo stesso modo, non è vero amore del prossimo quello che non attinge dalla relazione con Dio". Così Papa Francesco, affacciato su piazza San Pietro, prima dell'Angelus odierno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata