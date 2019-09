Papa ai vescovi: Nessuno prenda Dio a pretesto per alzare muri

di rib/abf

Città del Vaticano, 12 set. (LaPresse) - "Pur nella nostra povertà, sta a noi che nessuno avverta Dio come lontano, che nessuno prenda Dio a pretesto per alzare muri, abbattere ponti e seminare odio. E' brutto quando un vescovo semina odio o sfiducia, fa il contro-vescovo. Abbiamo da annunciare con la vita una misura di vita diversa da quella del mondo: la misura di un amore senza misura, che non guarda al proprio utile e ai propri tornaconti, ma all'orizzonte sconfinato della misericordia di Dio". Lo dice Papa Francesco ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico i vescovi ordinati nell'ultimo anno, che partecipano al corso di formazione promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata