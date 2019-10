Papa: Abitare creato non come mezzo da sfruttare ma casa da custodire

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Vivere "abitando il creato non come mezzo da sfruttare ma come casa da custodire, confidando in Dio". E' l'invito rivolto ai fedeli da Papa Francesco in occasione della chiusura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione Panamazzonica.

