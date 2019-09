Papa a vescovi orientali: Non attaccatevi a soldi, sono veleno

Roma, 14 set. (LaPresse) - "È amando che passano in secondo piano quelle realtà secondarie a cui siamo ancora attaccati - anche i soldi, che è un veleno: il diavolo entra dalle tasche, non dimenticatevi! Amando passano in secondo piano quelle realtà secondarie a cuisiano tutti attaccati e vengono in primo piano le uniche che restano per sempre: Dio e il prossimo". Così Papa Francesco, ricevendo in Udienza i vescovi orientali cattolici in Europa, convenuti a Roma in occasione del consueto incontro annuale organizzato dal Consiglio delle Conferenze episcopali di Europa (Ccee).

