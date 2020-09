Papa a genitori di figli Lgbt: Chiesa li ama così come sono

di dab/rib

Roma, 16 set. (LaPresse) - "Il Papa ama i vostri figli così come sono, perché sono figli di Dio". Secondo quanto scrive 'Avvenire', lo ha detto oggi Papa Francesco stamattina, alla fine dell'udienza, accogliendo un gruppo di genitori con figli Lgbt dell'associazione Tenda di Gionata. "Erano una quarantina i padri e le madri presenti - spiega il quotidiano -. Mara Grassi vicepresidente dell'associazione insieme al marito Agostino Usai, ha donato al pontefice il volumetto 'Genitori fortunati' – tradotto in spagnolo per l'occasione - che riassume le esperienze ecclesiali, non sempre agevoli, di queste famiglie insieme ad alcune lettere con richieste, speranze ma anche proteste di persone troppo a lungo considerate spesso indesiderabili dalle comunità ecclesiali".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata