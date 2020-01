Papa a fedeli Iraq e Medio Oriente: Non abbiate paura, Dio veglia

di rib/ntl

Città del Vaticano, 8 gen. (LaPresse) - "Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dal Libano, dalla Siria e dal Medio Oriente. Nei momenti più tristi della nostra vita, nei momenti più angoscianti e di prova non dobbiamo avere paura ed essere audaci come lo è stato Paolo, perché Dio veglia su di noi, è sempre vicino a noi. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno!". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale, nel momento dei saluti ai pellegrini delle diverse lingue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata