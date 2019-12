Papa a curia: Non si tratta di cambiare per moda, avviare processi

Milano, 21 dic. (LaPresse) - "Non si tratta ovviamente di cercare il cambiamento per il cambiamento, oppure di seguire le mode, ma di avere la convinzione che lo sviluppo e la crescita sono la caratteristica della vita terrena e umana, mentre, nella prospettiva del credente, al centro di tutto c'è la stabilità di Dio". Così Papa Francesco nell'udienza alla Curia romana per gli auguri natalizi. "Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi: Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li cristallizza", spiega il Pontefice.

