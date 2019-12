Panettoni ai clochard dagli operai Whirlpool di Napoli

"Senza lavoro siamo poveri anche noi", dicono i lavoratori dello stabilimento in crisi

(LaPresse) Un dono speciale per i senza-tetto di Napoli: i panettoni donati dagli operai della Whirlpool. "Senza lavoro siamo poveri anche noi", dicono i lavoratori della multinazionale degli elettrodomestici in crisi, che ringraziano la città per la vicinanza espressa.