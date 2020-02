Palermo, ventenne picchiato e insultato per il colore della pelle

di ect

Milano, 10 feb. (LaPresse) - Un ventenne palermitano, originario del Senegal, è stato aggredito in via Cavour, nel centro della movida di Palermo, verso la 1.30 da un gruppo di adolescenti. Secondo quanto denunciato dal giovane in questura, i violenti gli hanno sferrato un pugno in faglia gridandogli "negro di m., vai via". Soccorso dal 118, è stato medicato in ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi.

