Palermo, uccide la moglie con un taglierino e ferisce il figlio: arrestato

La 36enne è stata colpita alla gola e per lei non c'è stato nulla da fare

Ennesimo femminicidio in provincia di Palermo. Marco Ricci, 41 anni, ha ucciso la moglie, Maria Scavo, 36enne, commessa in un negozio di calzature in corso Italia a Carini e si è barricato nell'esercizio commerciale. L'uomo ha anche ferito il figlio 14enne, prima che i vigili del fuoco riuscissero ad aprire la porta. Per la donna, ferita alla gola con un taglierino, però a quel punto non c'era più nulla da fare.

