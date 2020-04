Palermo, truffa al Ssn: sequestrata falsa onlus e oltre un milione euro

Quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Palermo mentre una quinta è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di residenza. I cinque soggetti sono accusati truffa nei confronti del sistema sanitario. Dalle indagini è emerso che la Onlus "Cuore Giovane" da loro gestita, e che svolge per conto dell'Asp di Palermo il servizio di trasporto emodializzati e, per conto della Seus, il servizio di emergenza-urgenza 118 "in eccedenza", si nascondeva in realtà una vera e propria attività d'impresa. Durante l’operazione è stato sequestrato oltre 1 milione di euro è stato perché profitto dei reati contestati.