Palermo, trovato cadavere in auto: è fratello ex sindaco Belmonte

di mrc/mad

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Si chiama Antonio Diliberto l'uomo trovato ucciso questa mattina in una macchina a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, in via Umbria. Diliberto, commercialista 49enne, è fratello dell'ex sindaco del paese e parente del boss di mafia pentito Filippo Bisconti. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 9.20. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine dopo avere visto il cadavere. Bisconti, ex boss di Belmonte, ha aperto di recente uno spiraglio agli inquirenti, facendo rivelazioni sulla ricostituzione della nuova Cupola di Palermo, smantellata poco tempo fa da un'operazione antimafia. Sul posto, insieme ai carabinieri di Belmonte Mezzagno e Misilmeri è intervenuta anche la scientifica. È atteso anche il medico legale.

