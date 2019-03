Palermo, tenta rapina in un negozio del centro: ucciso. Due persone ferite

Un rapinatore è rimasto ucciso nella notte tra lunedì e martedì mentre tentava un colpo in un minimarket del centro storico di Palermo, in via Maqueda. Intorno alle 3 l'uomo, un magrebino, è entrato nel negozio gestito da un uomo originario del Bangladesh. Durante il tentativo di furto è nata una collutazione durante la quale il rapinatore è rimasto ucciso. Sono rimasti feriti, nello scontro, un dipendente del negozio e un avventore. Indagano gli uomini della squadra mobile.

