Palermo, strangola la compagna in casa e chiama la polizia

Ha strangolato la compagna in casa, poi ha chiamato la polizia. E' successo a Palermo in via Antonino Pecoraro Lombardo, vicino alla stazione Notarbartolo, nel quartiere Zisa. La vittima, secondo quanto si apprende, è una donna italiana. L'uomo, cittadino tunisino, si è costituito. Sul caso indaga la polizia di Stato.

