Palermo, sequestrati 500mila euro sottratti a ente per disabili

(LaPresse) Avrebbero sottratto somme di denaro dalle casse dell’IS.FOR.D.D. (Istituto formativo per disabili e disadattati sociali), ente destinatario di fondi pubblici erogati dalla Regione Sicilia. Il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo ha sequestrato 500mila euro a 68enne e un 46enne, entrambi indagati per il reato di peculato. I due ricoprivano i ruoli di presidente dell’ente e di responsabile esterno delle operazioni. L'indagine è nata da diverse denunce che segnalavano irregolarità nella gestione del denaro che doveva essere impiegato per l’organizzazione di corsi di formazione a favore di categorie tutelate per l’inserimento nel mondo del lavoro.