Palermo, ritrovato cadavere donna scomparsa da Bagheria: si indaga per omicidio

di scp

Palermo, 16 apr. (LaPresse) - E' stato ritrovato in un dirupo nelle campagne tra Bagheria e Ciminna, in provincia di Palermo, il cadavere di Maria Angela Corona, 47 anni, scomparsa due giorni fa da Bagheria. I carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese, indagano per omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata