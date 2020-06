Palermo, incendio al nono piano di un palazzo: morta una donna

di mad

Milano, 14 giu. (LaPresse) - Una donna ha perso la vita in un incendio al nono piano di un palazzo nel quartiere Palagonia di Palermo. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Dall'alba 5 squadre sono impegnate nelle operazioni: evacuato l'edificio, le fiamme sono state domate. Purtroppo è stato rinvenuto in un appartamento il corpo senza vita di una donna, mentre un'altra è stata portata in salvo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata