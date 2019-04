Palermo, grossa operazione contro la mafia nigeriana: 13 arresti

E´ in corso a Palermo una vasta operazione di polizia contro la mafia nigeriana. L'obiettivo è disarticolare un sodalizio criminale di matrice "cultista", denominato 'Eiye', ramificato su tutto il territorio nazionale. Diversi (almeno tredici) i fermi emessi nei confronti di cittadini nigeriani accusati di far parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. L'indagine ha preso spunto dalla denuncia di una ragazza nigeriana vittima di tratta e di sfruttamento della prostituzione. E´ stata individuata la casa di prostituzione all´interno del quartiere storico palermitano di Ballarò ed avviata un'attività investigativa che ha consentito di ricostruire l´organigramma dell´associazione a livello locale, fino a giungere all´identificazione dei suoi vertici.

Nel corso delle indagini sono stati documentati numerosi episodi violenti riconducibili all´associazione e alla sua capacità di imporsi sul territorio, nonché diverse attività connesse allo spaccio di stupefacenti e alla prostituzione, principalmente localizzate nel quartiere Ballarò di Palermo. Numerose anche le riunioni tra i sodali documentate nel corso delle indagini, tra cui in particolare una relativa al "battesimo di un nuovo Bird", con la ripresa dell´intero rito da parte degli investigatori. Nel corso delle indagini è emerso, inoltre, come gli stessi membri cercassero di mascherare l´associazione a delinquere Eiye, costituendone una regolare denominata Aviary. Nel percorso delle indagini ci sarebbero anche due importanti pentiti. La "Elye" aveva preso piedi e si era allargata anche in seguito ai duri colpi già inverti dalla polizia all'altro grande ramo della mafia nigeriana, la Black Axe.

