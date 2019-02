Palermo, bimbo portato via da comunità: ritrovato con la madre

di ect/lcr

Milano, 28 feb. (LaPresse) - E' finita bene la vicenda di un bambino di 3 anni scomparso ieri sera a Palermo da una comunità. A portarlo via, secondo quanto si apprende, sarebbe stata la madre, ivoriana minorenne. Oggi la polizia di Stato ha rintracciato il piccolo in un altro centro. Era insieme alla mamma. La giovane donna è stata portata in questura e interrogata negli uffici della squadra mobile. Del caso si è occupato anche il Comune di Palermo.

