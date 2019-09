Palermo, bimbo di un anno e mezzo ingerisce cannabinoidi: ricoverato

di mad

Palermo, 24 set. (LaPresse) - Un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato all'ospedale dei Bambini di Palermo dopo aver ingerito cannabinoidi. Sul caso indaga la polizia, chiamata dal medico di guardia dell'ospedale ieri, poco dopo il ricovero del bambino, portato al pronto soccorso dai genitori, una coppia molto giovane, con sintomi respiratori. Il medico ha avvisato la polizia perché dall'esame delle urine e da un esame generale del bambino ha ritenuto che il malessere fosse appunto legato all'ingestione di cannabinoidi.

La polizia indaga e tutte le ipotesi sono aperte, spiegano gli investigatori, anche quella che il piccolo possa aver trovato la droga in strada. Il bambino comunque non è mai stato in pericolo di vita.

