Palermo, agguato in strada: muore carpentiere 47enne

di ect

Milano, 27 dic. (LaPresse) - Un 47enne è morto dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco sotto casa a una gamba a Palermo. L'uomo, Francesco Paolo Lombardino, di professione carpentiere, è deceduto all'arrivo in ospedale. L'agguato è avvenuto ieri sera in strada, in via Zumbo nel quartiere Cep. Secondo la prima ricostruzione la vittima era scesa per controllare la sua automobile quando è stata sorpresa dal killer. Sul caso indaga la squadra mobile.

