Palermo, abusano di una 17enne in un garage: identificati quattro coetanei

All'inizio di dicembre dell'anno scorso, in un parcheggio sotterraneo nel centro di Palermo hanno trascinato una ragazza 17enne e hanno abusato di lei approfittando delle sue "condizioni di inferiorità psichica e fisica", come spiega la polizia. Identificati grazie alle telecamere presenti nel garage e alla testimonianza della ragazza che conosceva uno degli aggressori, i quattro responsabili sono stati fermati. Due di loro, di 17 e 18 anni, sono stati arrestati e portati in carcere mentre gli altri due, di 16 e 17 anni, sono sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio ed uno di loro anche per lesioni personali. Inoltre, due sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti.



