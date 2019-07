Pakistan, Cala Cimenti: E' finita, ce l'abbiamo fatta

di scp

Milano, 22 lug. (LaPresse) - Cala Cimenti è arrivato al campo base. Lo scrive la moglie Erika Siffredi sulla pagina Facebook dell'alpinista. Lì, spiega, "mi ha telefonato e tra le lacrime comunica 'E' finita, ce l'abbiamo fatta' per poi aggiungere: 'Denis Urubko, Don Bowie e i due polacchi Jaroslaw Zdanowich e Janusz Adamski sono stati degli angeli, senza di loro non ce l'avremmo mai fatta e Francesco non sarebbe riuscito a passare un'altra notte a 6300 metri. I ragazzi si sono resi immediatamente disponibili al recupero, hanno fatto tutto ciò che potevano per aiutarci.

Avevano appena terminato di scalare un 8000 e sono corsi da noi. Don ha rinunciato alla sua spedizione per salvare Francesco, doveva infatti partire per il suo tentativo alla cima'".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata