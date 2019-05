Paura a Padova, si ribalta uno scuolabus: 7 bimbi feriti

Paura nel padovano dove uno scuolabus si è ribaltato sulla strada provinciale 21. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi di Arquà Petrarca intorno alle 13.45. Sette bambini e ragazzini sono stati feriti a quanto emerge da un primo bilancio. I vigili del fuoco stanno operando lungo la SP 21 per il rovesciamento del mezzo che aveva a bordo una quindicina di allievi tra i sette i quattordici anni, presi in cura dal Suem 118 e portati in ospedale.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scuolabus mentre gli ultimi feriti venivano trasferiti per controllo in pronto soccorso a Schiavonia. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di recupero dello scuola bus che stava percorrendo e la strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante prima di rovesciarsi.

