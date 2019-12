Padova, neonato in coma: attivita commissione di valutazione morte cerebrale

di scp

Milano, 27 dic. (LaPresse) - Non presenta più flusso sanguigno cerebrale il bimbo di 5 mesi ricoverato in coma a Padova dopo essere stato scosso dalla mamma per calmarlo. È stata attivita la commissione che deve valutare la morte cerebrale; devono essere effettuati test tecnici dei riflessi bulbari e la commissione si esprimerà entro 12/24 ore.

